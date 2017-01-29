Merve Boluğur: Murat'la aramızda gönül sözleşmesi var!

Magazin - 29 Ocak 2017 13:21

Gizem Karaca, Yusuf Çim ve Burak Yamantürk’le başrolleri paylaştıkları yeni Star TV dizisi ‘İçimdeki Fırtına’ ile 4 Şubat’tan itibaren seyirci karşısına çıkacak olan Merve Boluğur, Şarkıcı Murat Dalkılıç’la evlilik macerasını anlattı. 29 yaşındaki oyuncu, evlilikle değiştiğini, sabırlı ve sakin olmayı, oturup düşünmeyi öğrendiğini söyledi. Ünlü oyuncu, Hürriyet’e verdiği röportajda, Murat Dalkılıç’la ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını söyleyerek, “İlişkilerde kendimi kolay açan biri değilim. O yüzden Murat’ı da biraz uğraştırdım. Amam o ısrarla benden vazgeçmedi. İyi ki de vazgeçmedi!” dedi. Dalkılıç’ı kendisi için vazgeçilmez kılanın “hep yanında olacağı güveni” olduğunu söyleyen Boluğur, Harbiye Açıkhava konseri sırasında yapılan evlenme teklifini şöyle anlattı:"Hiçbir şeyden haberim yoktu. ‘Sonsuz Olsan’ şarkısını söylemeye başladı; ‘Bugün hayatımın en özel günü. Hem ilk Harbiye konserimi veriyorum hem de müstakbel eşim burada’ dedi. Konuşmanın nereye gittiğini başta anlayamadım, devam ettikçe fark ettim ve ağlamaya başladım. O gecce binlerce kişi mutluluğuma ortak oldu.”“Hayatta en çok kendine güveneceksin” diyen Boluğur, “Sahiplenmekse birbirimizi sahipleniyoruz. Ama mesleki anlamda hayatlarımızı kısıtlayacak şeyler yapmıyoruz” şeklinde konuştu.Ünlüler arasında trend haline gelen evlilik sözleşmesi yapmadıklarını söyleyen oyuncu, “Bizim Murat’la aramızda gönül sözleşmesi var” dedi.Eşiyle birlikte çocuk istediklerini de söyleyen Boluğur, “Erkek çocuğuna biraz daha düşkünüm” ifadesini kullandı.KAYNAK: hurriyet.com.tr