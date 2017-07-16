Oyuncu Merve Boluğur ile eşi popçu Murat Dalkılıç’ın yuvalarının üzerinde kara bulutlar gezdiği konuşuluyor.
Dedikodulara bakılırsa; Murat Dalkılıç evi terk edip otele yerleşmiş. Merve Boluğur da tatile çıkmış. Nitekim 11 Temmuz gecesi Yunanistan’ın Simi adasında işadamı Serdar Bilgili ile lüks yatı Extreme’de görüldü. Çapkınlıklarıyla ünlü Bilgili’nin adı son olarak oyuncu Deniz Çakır ve moda tasarımcısı Aslı Parlak ile anıldı. Murat Dalkılıç’ın ayrılık kararı aldıktan sonra çevresindeki arkadaşlarına ‘Evlilik bana göre değil’ şeklinde konuştuğu da iddia edilmişti.
Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti her ne kadar evlerini ayırmış olsalar da şimdilik boşanma kararı vermiş değillerdi. Bakalım bu dedikodulardan sonra ne olacak!
Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iddialara cevap geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Instagram'dan iddialara cevap veren Murat Dalkılıç, şunları kaydetti:
"Günlerdir hakkımızda çıkan birçok habere ailece tepkisiz kalarak tepkimizi gösterdik. Eşim de, ben de anlayışlı olup, magazine saygı duymaya çalışıp hep pozitif olduk. Söz konusu ailemin namusu olunca artık bu yapılan yalan haberi "şerefsizlik" olarak nitelendiriyorum. Adice yapılan bu yalan haberle ilgili hukuksal süreç derhal başlatılacaktır.
Saygılarımla
Murat Dalkılıç"
Kaynak: posta.com.tr
Murat Dalkılıç'tan iddialara cevap!
Eşi Murat Dalkılıç ile ilişkisinde sorunlar olduğu konuşulan Merve Boluğur'un Serdar Bilgili'nin yatında olduğu iddia edilmişti. Murat Dalkılıç, iddialara sert bir açıklama ile cevap verdi.Magazin - 16 Temmuz 2017 11:35
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