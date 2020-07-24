Merve Boluğur: "Tanınmayanlar arasından buldum..."

Merve Boluğur, yeni aşkını sosyal medyadan duyurmuştu. İlk aşamada sevgilisinin kimliğini saklı tutan oyuncu merak uyandırmıştı. Merve Boluğur'un gizemli aşkının kimliği ortaya çıktı. Merve Boluğur'un gizemli sevgilinin adının Burak Dayı olduğu öğrenildi.Çift önceki gün Çeşme-Alaçatı'da ilk kez görüntülendi. Fotoğrafları çekilirken bir soruya cevap verdi, diğer ikisi karşısında kahkaha attı.İşte aşık Merve’nin verdiği cevaplar:Tanınmayanlar arasından buldum da, o yüzden. Yakında öğrenirsiniz.Ben size ‘Biri olursa, elini tutar ve karşınıza çıkarım’ demiştim. Gayet güzel gidiyor, mutluyuz.(Merve Boluğur bu sözler üzerine kahkaha attı.)