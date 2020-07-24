Merve Boluğur, yeni aşkını sosyal medyadan duyurmuştu. İlk aşamada sevgilisinin kimliğini saklı tutan oyuncu merak uyandırmıştı. Merve Boluğur'un gizemli aşkının kimliği ortaya çıktı. Merve Boluğur'un gizemli sevgilinin adının Burak Dayı olduğu öğrenildi.
Çift önceki gün Çeşme-Alaçatı'da ilk kez görüntülendi. Fotoğrafları çekilirken bir soruya cevap verdi, diğer ikisi karşısında kahkaha attı.
İşte aşık Merve’nin verdiği cevaplar:
Burak Bey’i tanıyamadık. mesleğini öğrenebilir miyiz?
Tanınmayanlar arasından buldum da, o yüzden. Yakında öğrenirsiniz.
Nasıl tanıştınız, ilişkiniz nasıl gidiyor?
Ben size ‘Biri olursa, elini tutar ve karşınıza çıkarım’ demiştim. Gayet güzel gidiyor, mutluyuz.
Bir ay önce ‘Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor’ demiştiniz. Burak Bey de kumral.
(Merve Boluğur bu sözler üzerine kahkaha attı.)
Merve Boluğur: "Tanınmayanlar arasından buldum..."
Merve Boluğur yeni sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, ser verdi sır vermedi.
24.07.2020 13:00 Magazin