Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan aşk pozları!

Magazin - 21 Temmuz 2017 03:00

Haklarında boşanacaklarına dair haberler çıkan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, iddiaları yalanlamıştı. Çift çıktıkları Bodrum tatilinde de sıcak görüntüler verdi.Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, “Boşanıyorlar” söylentilerinin basına yansımasından kısa süre sonra birlikte tatile çıktı. Birkaç gündür Bodrum’da olan çift, önceki gün de tekneyle denize açıldı.Yalıkavak açıklarında demir atan teknede deniz ve güneşin tadını çıkaran çiftin keyfi yerindeydi. Bu tatille aşk tazeleyen Boluğur ve Dalkılıç, ayrılık dedikodularına sessiz bir yanıt vermiş oldu.Kaynak: hurriyet.com.tr