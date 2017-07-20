Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan aşk pozları!

Son günlerde sürekli haklarında ayrılacaklar haberleri çıkan Murat Dalkılıç ve eşi Merve Boluğur, iddialara inat ayrılmadık pozu verdiler.

Magazin - 21 Temmuz 2017 03:00
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan aşk pozları!
Haklarında boşanacaklarına dair haberler çıkan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, iddiaları yalanlamıştı. Çift çıktıkları Bodrum tatilinde de sıcak görüntüler verdi.

Tekneyle açıldılar
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, “Boşanıyorlar” söylentilerinin basına yansımasından kısa süre sonra birlikte tatile çıktı. Birkaç gündür Bodrum’da olan çift, önceki gün de tekneyle denize açıldı.

Dedikodulara inat
Yalıkavak açıklarında demir atan teknede deniz ve güneşin tadını çıkaran çiftin keyfi yerindeydi. Bu tatille aşk tazeleyen Boluğur ve Dalkılıç, ayrılık dedikodularına sessiz bir yanıt vermiş oldu.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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