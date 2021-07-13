Oyuncu Merve Boluğur, bir AVM'de görüntülendi. Basının sorularını yanıtlayan Boluğur, yakın zamanda yeni sürprizlerinin olduğunu söyledi. Ser verip sır vermeyen oyuncu, 'Sürprizleri severim. O yüzden sürprizlere hazır olun.' dedi.
Çok yakın bir zamanda bir moda dergisi için de kamera karşısına geçecek olan Boluğur, 'Çok güzel, farklı bir çekim yapacağız. Umarım okuyucular tarafından da beğenilir.' dedi. (Kaynak: aksam.com.tr)
Merve Boluğur yeni sürprizlerini açıkladı
Oyuncu Merve Boluğur, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Boluğur, yeni proje sürprizlerinin olduğunu belirtti.
13.07.2021 22:45 Magazin