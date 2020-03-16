Merve Boluğur’dan Corona Virüsü açıklaması

Merve Boluğur o davayı kazandı!

Merve Boluğur: “İçime şeytan kaçınca ben...”

Merve Boluğur'dan 2020 mesajı!

Alışveriş turları sırasında gazeteciler ile karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Merve Boluğur, ayaküstü muhabirler ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Son günlerde ülkemizde de görülen Corona Virüsü ile alakalı fikrini söyleyen Boluğur, “Tedbirlerimizi aldık ama hayat devam ediyor” demek ile yetindi. Annesi ile kısa süre tur atan ve alışveriş yapan ünlü oyuncu, daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.(Kaynak: sozcu.com.tr)