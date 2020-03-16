Merve Boluğur’dan Corona Virüsü açıklaması

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, geride bıraktığımız gün annesi Nehra Boluğur ile birlikte geldiği AVM'de objektiflere yansıdı.

16.03.2020 16:29 Magazin

Merve Boluğur’dan Corona Virüsü açıklaması Alışveriş turları sırasında gazeteciler ile karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Merve Boluğur, ayaküstü muhabirler ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Son günlerde ülkemizde de görülen Corona Virüsü ile alakalı fikrini söyleyen Boluğur, “Tedbirlerimizi aldık ama hayat devam ediyor” demek ile yetindi. Annesi ile kısa süre tur atan ve alışveriş yapan ünlü oyuncu, daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.


(Kaynak: sozcu.com.tr)

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