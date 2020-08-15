Merve Boluğur'dan sevgilisi Burak Dayı'ya özel kolye

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtığını dosta düşmana duyuran Merve Boluğur’dan olay yaratan bir paylaşım daha geldi. Boluğur’un Instagram hesabından paylaştığı karede boynundaki kolye detayı dikkatlerden kaçmadı.Kolye, sevgilisi Burak Dayı ve Merve Boluğur’un isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.