Merve Boluğur'un civciv pozu!

Merve Boluğur, civcivleri öpe öpe sevdiği anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

02.12.2020 15:14 Magazin

Merve Boluğur'un civciv pozu! Geçtiğimiz haftalarda yaz aşkını sonlandıran ve Burak Dayı ile ilişkisini bitiren Merve Boluğur'un keyfi yerinde. Güzel oyuncu, İstanbul'dan biraz uzaklaşmak istedi ve soluğu Çeşme'de aldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Boluğur, civciv severken fotoğrafını paylaştı. Oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından paylaştığı görsele "cik cik cik" mesajını eklemeyi de unutmadı.

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