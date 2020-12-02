Merve Boluğur'un civciv pozu!

Geçtiğimiz haftalarda yaz aşkını sonlandıran ve Burak Dayı ile ilişkisini bitiren Merve Boluğur'un keyfi yerinde. Güzel oyuncu, İstanbul'dan biraz uzaklaşmak istedi ve soluğu Çeşme'de aldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Boluğur, civciv severken fotoğrafını paylaştı. Oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından paylaştığı görsele "cik cik cik" mesajını eklemeyi de unutmadı.