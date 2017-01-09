Yakında "İçimdeki Fırtına" adlı diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Merve Boluğur, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, babası Erdoğan Boluğur'un kucağında çektirdiği çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştığı. "Kafam bişeye bozuk" notuyla paylaşılan fotoğrafa binlerce beğeni geldi.
İşte o paylaşım;
Merve Boluğur'un çocukluk fotoğrafı şaşırttı!
Güzel oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı büyük şaşkınlık yarattı.Magazin - 09 Ocak 2017 23:53
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