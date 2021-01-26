Merve Boluğur'un klip hazırlığı olay oldu!

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Merve Boluğur, oyunculuktan şarkıcılığa adım atacağını duyurmuştu. "Frekans" ve "Yara" isminde sözlerine kendisine ait olan iki şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkacağını duyuran Boluğur, sosyal medyayı da ikiye bölmüştü.Bazı kullanıcılar güzel oyuncunun şarkı söylemesini desteklerken bazıları ise karşı çıkmıştı. Hatta Merve Boluğur bu konu da Işın Karaca ile de karşı karşıya gelmişti.Tüm bu olaylar yaşanırken Merve Boluğur çıkış şarkısı olacak olan "Frekans"ın klip çekimi için hazırlıklara başladı. Dans dersleri alan oyuncu o anları "klip hazırlığı" notuyla Instagram'dan paylaştı.Merve Boluğur'un bu paylaşımı yine olay yarattı. Bir kesim şarkı söylememesi gerektiğini ileri sürerek güzel oyuncuyu ağır eleştirdi.