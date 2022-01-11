Merve Boluğur'un sevgilisi Erkan Şen paylaştı! Ruj izi dikkat çekti

Merve Boluğur aradığı mutluluğu kısa bir süre önce işletmeci Erkan Şen'de bulmuştu. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikiliden Şen, Boluğur'la verdikleri bir pozu Instagram'dan paylaştı. Fakat fotoğraftaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı.33 yaşındaki işletmecinin sweatshirt'ünde bulunan ruj izi oldukça dikkat çekti.