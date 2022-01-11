Merve Boluğur aradığı mutluluğu kısa bir süre önce işletmeci Erkan Şen'de bulmuştu. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikiliden Şen, Boluğur'la verdikleri bir pozu Instagram'dan paylaştı. Fakat fotoğraftaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı.
33 yaşındaki işletmecinin sweatshirt'ünde bulunan ruj izi oldukça dikkat çekti.
Merve Boluğur'un sevgilisi Erkan Şen paylaştı! Ruj izi dikkat çekti
Merve Boluğur, aradığı mutluluğu kısa süre önce Erkan Şen'de buldu. İkilinin son paylaşımındaki detay sosyal medyada gündem oldu.
11.01.2022 14:31 Magazin