Merve Çağıran ve Ahu Yağtu pişti oldu

Önceki akşam aynı davete katılan Ahu Yağtu ve Merve Çağıran, pişti oldu.

Magazin - 13 Mayıs 2017 21:00
Merve Çağıran ve Ahu Yağtu pişti oldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ve yeni sevgilisi oyuncu Merve Çağıran, önceki akşam aynı davete katıldı.

Yağtu, muhabirlerin Merve Çağıran ile ilgili sorularına, “Kendisini tanımıyorum” diye yanıt verdi.

Çağıran ise “Ahu Hanım'ı gördünüz mü?” sorusuna “Konuşmak istemiyorum” diyerek cevap vermek istemedi.

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