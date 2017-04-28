Merve, Cem'i çağırıyor!

Cem Yılmaz ile Merve Çağıran'ın aşkı objektiflere yakalandı

Magazin - 28 Nisan 2017 09:06
Merve, Cem'i çağırıyor!
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Cem Yılmaz’ın, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği ‘Fi’nin setinde Merve Çağıran ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İkilinin ilişkisi önceki gün belgelendi. Basın mensuplarına yakalanmamak için sevgilisini Levent’teki evine davet eden Yılmaz’ın planı tutmadı. Gizlice buluşan ve geceyi birlikte geçiren çiftten güzel oyuncu, ünlü komedyenin çağırdığı taksiyle evden ayrılırken objektiflere yakalandı. Yılmaz, olası bir görüntülenmenin önüne geçmek için Çağıran’ı çalışanlarına yolcu ettirdi. Taksiye binerken muhabirleri fark eden oyuncu büyük şok yaşadı. Çevreyi kontrol etmeden çıkan ve basın mensuplarını karşısında görünce ne yapacağını şaşıran Çağıran, taksinin arka koltuğuna uzanarak gizlenmeye çalıştı.

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KAYNAK: haberturk.com
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