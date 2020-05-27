Mucize Doktor'a yeni oyuncu! Detaylar belli oldu!
Merve Dizdar: "Doğru evlilik yapmışım"
‘Mucize Doktor' dizisinde oynayan Merve Dizdar, karantina döneminde evliliğini gözden geçirdi.
27.05.2020 17:09 Magazin
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer alan Gürhan Altundaşar ile evli olan oyuncu Merve Dizdar, hayattaki en doğru kararının evliliği olduğunu söyledi. Ünlü isim, “Gürhan ile hayatımda ilk defa bu kadar uzun vakit geçiriyorum. Doğru bir tercih yaptığıma kanaat getirdim. Gerçekten, iyiyiz” dedi.