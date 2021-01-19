Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın eğlenceli anları..

TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisi hikayesiyle izleyenleri göz yaşlarına boğuyor. Dizinin setinde ise oyuncular oldukça eğleniyor.Son olarak Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın set karavanında göbek atarken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düştü. İkilinin eğlenceli videosuna beğeni yağdı.