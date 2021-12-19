Merve Dizdar'dan Gürhan Altundaşar itirafı!

Arkadaş grubuyla Kadıköy'de bir araya gelen ikiliden Gürhan Altundaşar'ın, elini Merve Dizdar'ın sandalyesine koyması dikkatlerden kaçmamıştı. Ünlü oyuncu, Haziran 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı Gürhan Altundaşar'la sık sık bir araya gelmesiyle ilgili konuştu.Eski eşiyle ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya devam eden Merve Dizdar, "Biz hep yakınız, birbirimizi seviyoruz. Arkadaşız zaten" ifadelerini kullandı.35 yaşındaki oyuncu, boşanma haberlerinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler.. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."[Kaynak: milliyet.com.tr]