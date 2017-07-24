En önemli bağımsız film festivallerinden biri olan, dünyanın en dikkat çeken yenilikleri ve yaratıcılığı ile sinemayı kucaklayan Stockholm Bağımsız Film Festivali'nin 06 Temmuz 2017 tarihinde Yabancı Film Kategorisi'nde gösterilen ‘Scrabble’ büyük ilgi gördü.
4 FARKLI KADININ HİKAYESİ
4 farklı kadın karakterin (CEO, hayat kadını, köylü kadını ve öğrenci) scrabble oyununun başına oturarak her türlü kadının şiddete maruz kaldığını konu alan ve yönetmeninin bu tür sorunların çözülmesi için öncelikle toplumun bilinçlenmesi ve caydırıcı yasaların etkili bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdiği filmin başrollerinde ise Janset Paçal, Defne Halman, Kadriye Kenter ve Özge Erdem gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Başarılı dört kadın oyuncuya filmde Asyak Akınhay ve Cemre Naz Derin adlarında iki çocuk oyuncu da eşlik ediyor. (Kaynak: sozcu.com.tr)
Merve Gezen’in filmi ‘Scrabble’ Stockholm Bağımsız Film Festivali’nde...
İsveç’in Başkenti Stockholm'de gerçekleşen Stockholm Bağımsız Film Festivali’nin bu yılki Yabancı Film Kategorisi’nde Yönetmen Merve Gezen’in filmi 'Scrabble' da yer aldı.Sinema - 24 Temmuz 2017 20:18
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Merve Gezen, Asyak Akınhay, Cemre Naz Derin, Scrabble
SİNEMA HABERLERİ
- Ünlü oyuncular 'Hitit Sinema Günleri'nde bir araya geldi
- Mor Ufuklar'a 2 ödül birden
- 'Ölümlü Dünya'da dev kadro
- Sinemada hafta sonu bereketi yaşandı
- 'Şansımı Seveyim'in Fragmanı görücüye çıktı
- Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım!
- Tuba Büyüküstün'ü Alaaddin'in Sihirli Lambası'na önerdiler!
- 'Güldür Güldür'den aşk dolu bir komedi!
- 'Geçmiş’ filminin galası yapıldı…
- Melisa Sözen 23. Saraybosna Film Festivali'nde jüri üyesi!