Merve Gezen’in filmi ‘Scrabble’ Stockholm Bağımsız Film Festivali’nde...

İsveç’in Başkenti Stockholm'de gerçekleşen Stockholm Bağımsız Film Festivali’nin bu yılki Yabancı Film Kategorisi’nde Yönetmen Merve Gezen’in filmi 'Scrabble' da yer aldı.

Sinema - 24 Temmuz 2017 20:18

En önemli bağımsız film festivallerinden biri olan, dünyanın en dikkat çeken yenilikleri ve yaratıcılığı ile sinemayı kucaklayan Stockholm Bağımsız Film Festivali'nin 06 Temmuz 2017 tarihinde Yabancı Film Kategorisi'nde gösterilen ‘Scrabble’ büyük ilgi gördü.



4 FARKLI KADININ HİKAYESİ

4 farklı kadın karakterin (CEO, hayat kadını, köylü kadını ve öğrenci) scrabble oyununun başına oturarak her türlü kadının şiddete maruz kaldığını konu alan ve yönetmeninin bu tür sorunların çözülmesi için öncelikle toplumun bilinçlenmesi ve caydırıcı yasaların etkili bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdiği filmin başrollerinde ise Janset Paçal, Defne Halman, Kadriye Kenter ve Özge Erdem gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



Başarılı dört kadın oyuncuya filmde Asyak Akınhay ve Cemre Naz Derin adlarında iki çocuk oyuncu da eşlik ediyor. (Kaynak: sozcu.com.tr)

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.