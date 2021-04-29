Merve Oflaz: Bende antikor oluştu

Merve Oflaz, dün sabah köpeğiyle birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.Habertürk'te yer alan habere göre; maskesiz görüntülenince bir an panik olan 32 yaşındaki oyuncu, "Maskesiz çektiniz ama bende bayağı iyi antikor oluştu" dedi.Hastalık sonrası sağlığı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Merve Oflaz, "Kalıcı bir rahatsızlık oluşmadı, sadece nefes darlığım oluyordu. Zaten negatif çıktıktan sonra spor yapmaya başladım ve daha da rahatladım" ifadelerini kullandı. [Kaynak: haberturk.com]