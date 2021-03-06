Merve Oflaz: "Kimseye muhtaç olmamak özgüvenimi tetikliyor!"

2010 yılında Survivor Kızlar-Erkekler yarışmasında birinci olan, pilates eğitmeni ve oyuncu Merve Oflaz, MAG Kadınlar Günü dosyasına konuk oldu.Kendi sektöründe zorluk ya da ayrımcılık adı altında yaşanan sıkıntıların diğer sektörlere göre daha az olduğunu belirten Merve Oflaz, “Maalesef genel olarak kadınların yaşadığı zorluklar arasında yeterince ciddiye alınmamak, fırsat eşitliğine sahip olamamak, mobbing, iş ve özel yaşam dengesi ve duygusallık bahanesi var” diye konuştu.Kendi ayaklarının üzerinde durabilmenin paha biçilemez bir duygu olduğunu belirten Oflaz, “Özgür bir bireyim. Bunun sonucunda her şeyimi kendim yapıyorum. Kimseye muthaç olmamak özgüvenimi körüklüyor” dedi.