Merve Özbey anne oldu!

Merve Özbey Koçak ile Kenan Koçak çiftinin bebekleri dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler.Doğumun gerçekleştiği Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”