Merve Özbey: Benimki biraz ağır seyrediyor...

Koronavirüse yakalanan Merve Özbey, Instagram'dan yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. Hasta yatağında maske ile kamera karşısına geçen şarkıcı, "Düne göre daha iyiyim. Benimki biraz ağır seyrediyor açıkçası. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazlaydı. Sabahları çok daha kötü hissediyorum kendimi. İşin en sıkıcı tarafı Elif'le hiç temas halinde olamam. Emzirmediğim için pozitif sayılmıyor Elif. Çok dikkatli olun, çok fazla var. Ben çift aşılı olmama rağmen biraz ağır atlatıyorum. O yüzden telefonlara da cevap veremiyorum. Arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.İşte Özbey'in yayınladığı o video: