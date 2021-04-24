Birkaç ay önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Merve Özbey, kızı Elif Özüm’e şarkı söylediği anları Instagram'dan paylaşarak su notu düştü:
”Güzel kızım! İlk 23 Nisan’ında, sana böyle bir hatıra bırakmak istedim. Birlikte, coşkuyla kutladığımız nice bayramlarımız olsun. Seni çok seviyoruz.”
İşte o görüntüler:
Merve Özbey kızı Elif Özüm’e şarkı söylediği anları paylaştı!
Şarkıcı Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift birkaç ay önce kızları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Özbey ona şarkılar söyleyerek kızıyla 23 Nisan'ı kutladı.
24.04.2021 13:16 Magazin