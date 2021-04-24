Merve Özbey kızı Elif Özüm’e şarkı söylediği anları paylaştı!

Birkaç ay önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Merve Özbey, kızı Elif Özüm’e şarkı söylediği anları Instagram'dan paylaşarak su notu düştü:”Güzel kızım! İlk 23 Nisan’ında, sana böyle bir hatıra bırakmak istedim. Birlikte, coşkuyla kutladığımız nice bayramlarımız olsun. Seni çok seviyoruz.”