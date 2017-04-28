Şarkıcı Merve Özbey, sevgilisi Murat Binici ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
El ele mağazaları dolaşan çiftin arasındaki boy farkı dikkat çekti. Çiftin oldukça keyifli oldukları gözlendi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Merve Özbey, sevgilisi ile gezmelerde
Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Özbey'in sevgilisi ile arasındaki boy farkı dikkat çekti.Magazin - 29 Nisan 2017 06:00
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