Merve Özbey'den müjdeli haber!

Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Hürrriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Özbey'in yeniden hamile olduğu öğrenildi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, hamileliğinin henüz başında.Bebeğinin cinsiyetini önümüzdeki ay öğrenecek olan Özbey, düğünün ardından verdiği bir röportajda, eşiyle dört çocuk yaparak kabalık bir aile olmak istediklerini belirtmişti. Merve Özbey, "Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum" açıklamasını yapmıştı.