Merve Özbey'den hamilelik pozu!

Geçtiğimiz yıl Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey, anne olmak için gün sayıyor. Kızı Elif Özüm'ü kucağına almak için sabırsızlanan güzel şarkıcı, Instagram hesabından karnı burnunda bir pozunu paylaştı. Gri sabahlığı ve pembe elbisesi ile poz veren 32 yaşındaki şarkıcı, gönderisine, "Tünaydın... Yapılması gerekenler yapıldı, bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım" notunu düştü.