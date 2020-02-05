Merve Özbey'den takipçilerine sert çıkış!

Merve Özbey'in kına geccesinde böyle coştular...

Merve Özbey'in kına geccesi geçtiğimiz gün gerçekleşti. Görkemli bir gecceye imza atan Özbey, sosyal medya hesabında özel gününden fotoğraflar paylaştı.Ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğraflarda kiloları sebebiyle eleştirildi. Özbey, eleştiri yapan takipçilerinden birinin "İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve. Otur da o gıdığına ağla" yorumunu ifşa etti. Bu yorum karşısında sinirlerine hakim olamayan ünlü şarkıcı, "Songül hanım, ben oturup gıdığıma ağlamak yerine, kalbinizin güzel olması için oturup dua edeceğim. Allah yardımcınız olsun! Evet alıştım, alıştık bir çoğumuz… Herkesin istediği her şeyi konuşma hakkına sahip olmasına. İlginçtir ki şahsım adına kimseye kötü bir şey söylememeye kötü düşünmemeye çalışırken. Sadece telefon ya da bilgisayar başında insanlarla alakalı yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı… Ben insanım kilo alırım, kilo veririm. Bu benim hür iradem. Ama eksikliği ile dalga geçmek günahtır, yapmayın! Ben bu konularla alakalı güçlü olabilirim ama başkası için yapacağınız herhangi bir yorum travma sebebi olabilir. Kimsenin ahını almayın… Günahına girmeyin. Bu arada evet gıdım var. Ama şükürler olsun ki bir gram haram geçmedi… Saygı ve sevgilerimle." diyerek öfkesini kustu.