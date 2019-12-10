Merve Özbey'e nazar değdi! Merdivenlerden düştü!

Geçtiğimiz hafta Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey, evlilik öncesi kötü bir kaza atlattı.2. Sayfa'nın haberine göre güzel şarkıcı Merve Özbey, yeni evinin merdivenlerinde dengesini kaybedip aşağı yuvarlandı. Sağ ayak parmaklarında riskli 2 adet kırık oluşan Merve Özbey'in ameliyat olacağı söylendi. Hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı için 'nazar değdi' yorumları yapıldı.