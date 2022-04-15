Merve Özbey’in acı hikayesi: Babam çok kötü bir kocaydı

Bir süre babasının yanına giden Özbey, sonra bu görüşmelerin eksildiğini belirterek, "Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim" ifadelerini kullandı.
"BABAMLA KONUŞMAYA BAŞLARKEN SESİ GİTTİ"
Babasıyla iletişim kurmaya başladığında gırtlak kanserine yakalandığını söyleyen Özbey şu ifadeleri kullandı; "Ben tam babamla konuşmaya başlarken babamın sesi gitti. Gırtlak kanseriydi çünkü ve hiçbir şey konuşamamaya başladık." Babası Ahmet Özbey'i kaybettiğinde 6.5 aylık hamile olan Merve Özbey, bu dönemde oldukça zorlandı.
Merve Özbey babasını kaybettiği günü, "Fenerbahçe’nin maçı olduğu gün arkadaşlarını eve davet ediyor. Fakat maçı izleyemiyor, hayata veda ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı. 33 yaşındaki Merve Özbey 2020'de Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Elif Özüm Koçak adında bir kız çocuğu bulunuyor.