Merve Özbey’in acı hikayesi: Babam çok kötü bir kocaydı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybetmişti. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu.

15.04.2022 16:44 Magazin

Merve Özbey’in acı hikayesi: Babam çok kötü bir kocaydı
Merve Özbey, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Çocukluğuna dönen Merve Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir koca olmadığını söyledi. "Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi" diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı" dedi.

Bir süre babasının yanına giden Özbey, sonra bu görüşmelerin eksildiğini belirterek, "Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim" ifadelerini kullandı.

"BABAMLA KONUŞMAYA BAŞLARKEN SESİ GİTTİ"

Babasıyla iletişim kurmaya başladığında gırtlak kanserine yakalandığını söyleyen Özbey şu ifadeleri kullandı; "Ben tam babamla konuşmaya başlarken babamın sesi gitti. Gırtlak kanseriydi çünkü ve hiçbir şey konuşamamaya başladık." Babası Ahmet Özbey'i kaybettiğinde 6.5 aylık hamile olan Merve Özbey, bu dönemde oldukça zorlandı.

Merve Özbey babasını kaybettiği günü, "Fenerbahçe’nin maçı olduğu gün arkadaşlarını eve davet ediyor. Fakat maçı izleyemiyor, hayata veda ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı. 33 yaşındaki Merve Özbey 2020'de Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Elif Özüm Koçak adında bir kız çocuğu bulunuyor.
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