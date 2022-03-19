Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Merve Özbey'in beyaz kombini
4 aylık hamile olan şarkıcının ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bir kız annesi olan Özbey'in oğlu olacak. Şarkıcı eşiyle doğacak olan çocuklarına isim düşünüyor.
Merve Özbey: Benimki biraz ağır seyrediyor...
Her zaman kalabalık bir aile hayalini kurduğunu söyleyen Merve Özbey, yaptığı bir açıklamada "Önceden çocuk yapmanın bencilce olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi çok istiyorum. Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum" şeklinde konuşmuştu.
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