Merve Özbey'in beyaz kombini

Merve Özbey'den müjdeli haber!

Merve Özbey: Benimki biraz ağır seyrediyor...

Altı ay önce babasını kaybeden Merve Özbey’den duygulandıran paylaşım

Merve Özbey kızı Elif Özüm’e şarkı söylediği anları paylaştı!

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Merve Özbey ve Kenan Koçak, yemek yiyerek keyifli zaman geçirdi. Kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.Başarılı şarkıcı Merve Özbey; “Her şey yolunda, birlikte alışverişe çıkıp birkaç eksiğimizi almaya geldik" dedi. Ayrıca Merve Özbey'in makyajsız hali ve baştan ayağa beyaz kombini de dikkatlerden kaçmadı.Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.Özbey'in yeniden hamile olduğu öğrenildi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, hamileliğinin henüz başında.