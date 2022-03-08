Merve Özbey'in beyaz kombini

Merve Özbey'den müjdeli haber!
Başarılı şarkıcı Merve Özbey; “Her şey yolunda, birlikte alışverişe çıkıp birkaç eksiğimizi almaya geldik" dedi. Ayrıca Merve Özbey'in makyajsız hali ve baştan ayağa beyaz kombini de dikkatlerden kaçmadı.
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İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE
Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.
Özbey'in yeniden hamile olduğu öğrenildi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, hamileliğinin henüz başında.
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