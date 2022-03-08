Merve Özbey'in beyaz kombini

Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Özbey'in makyajsız hali ve baştan ayağa beyaz kombini dikkat çekti.

08.03.2022 19:01 Magazin

Merve Özbey'in beyaz kombini Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Merve Özbey ve Kenan Koçak, yemek yiyerek keyifli zaman geçirdi. Kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Merve Özbey'den müjdeli haber!

Merve Özbey'den müjdeli haber!



Başarılı şarkıcı Merve Özbey; “Her şey yolunda, birlikte alışverişe çıkıp birkaç eksiğimizi almaya geldik" dedi. Ayrıca Merve Özbey'in makyajsız hali ve baştan ayağa beyaz kombini de dikkatlerden kaçmadı.


Merve Özbey: Benimki biraz ağır seyrediyor...

Merve Özbey: Benimki biraz ağır seyrediyor...



İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE

Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.

Özbey'in yeniden hamile olduğu öğrenildi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, hamileliğinin henüz başında.

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