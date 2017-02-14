Meryem Uzerli, Alp Özcan'a mı döndü?

Magazin - 14 Şubat 2017 13:53

Eski aşıkların 1 hafta önce yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Posta'nın haberine göre Meryem Uzerli "Kimseyle birlikte değilim. Alp artık sevdiğim bir arkadaş o kadar. Sevgililer Günü'nü kızım Lara ile kutlayacağım"