Meryem Uzerli, Alp Özcan'a mı döndü?

Meryem Uzerli 1yıl aşk yaşadığı Alp Özcan'dan 3 ay önce ayrılmıştı.

Magazin - 14 Şubat 2017 13:53
Meryem Uzerli, Alp Özcan'a mı döndü?
Eski aşıkların 1 hafta önce yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Posta'nın haberine göre Meryem Uzerli "Kimseyle birlikte değilim. Alp artık sevdiğim bir arkadaş o kadar. Sevgililer Günü'nü kızım Lara ile kutlayacağım"

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