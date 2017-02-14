Eski aşıkların 1 hafta önce yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Posta'nın haberine göre Meryem Uzerli "Kimseyle birlikte değilim. Alp artık sevdiğim bir arkadaş o kadar. Sevgililer Günü'nü kızım Lara ile kutlayacağım"
Meryem Uzerli, Alp Özcan'a mı döndü?
Meryem Uzerli 1yıl aşk yaşadığı Alp Özcan'dan 3 ay önce ayrılmıştı.Magazin - 14 Şubat 2017 13:53
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