Meryem Uzerli ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor!

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle bir anda Türkiye'de magazin gündemine oturan Meryem Uzerli yaşadıklarını kaldıramamış ve 'Tükenmişlik Sendromu'na yakalandığını söyleyerek ülkeden ayrılmıştı. Berlin'e yerleşen oyuncunun gidişinden bir süre sonra hamile olduğu öğrenildi.Meryem Uzerli o dönemki sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı Almanya'da dünyaya getirdi. Can Ateş'le görüşmeyen oyuncu kızını tek başına büyütmek zorunda kaldı.Meryem Uzerli geçtiğimiz gün bir müjdeli haber daha verdi. İkinci kez hamile olduğunu açıklayan Uzerli, "5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz." şeklinde konuştu.