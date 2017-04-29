Meryem Uzerli ile Alp Özcan evleniyor mu?

Meryem Uzerli 5 aylık ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Alp Özcan ile yine gecelerde boy gösterdi. Çift, evlilik sorularına gülümseyerek “Kısmet” dedi.

Dünya Magazin - 30 Nisan 2017 08:00
Meryem Uzerli ile Alp Özcan evleniyor mu?
Geçtiğimiz ay tekrar bir araya gelen Meryem Uzerli ile sevgilisi Alp Özcan ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkarıyor.

Çift, önceki gece Asmalımescit'te bir mekandaydı. Hayli mutlu görünen Uzerli, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna, “İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek güldü.

Alp Özcan ise “ Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna “Her şey kısmet. Ama burası konuşulacak yer değil” diye yanıt verdi.

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Kaynak: gazetevatan.com
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Bağlantılar: Meryem Uzerli, Alp Özcan

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