Meryem Uzerli ile Alp Özcan yine ayrıldı!

Meryem Uzerli ile Alp Özcan yollarını yine ayırdı. Çiftin bu kez ilişkiyi kesin olarak noktaladığı ortaya çıktı.

Magazin - 16 Mayıs 2017 09:30
Meryem Uzerli ile Alp Özcan yine ayrıldı!
Meryem Uzerli ile Alp Özcan'ın ilişkisi ikinci kez mutsuz sonla noktalandı. Çift bu defa kesin olarak ayrıldı. Meryem Uzerli ile Alp Özcan ilişkilerini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra yeniden barışmıştı. Ayrı oldukları dönemde "Doğru adamı seçemiyorum" itirafında bulunan Meryem Uzerli 1.5 ay önce barıştığı sevgilisinden yine ayrıldı. Geçen marttan beri birlikte olan Uzerli ve Özcan’ın iki hafta önce kesin olarak yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Alp Özcan, geçtiğimiz günlerde Yeniköy’deki bir yalıda düzenlenen partiye de yalnız katılmış, o partide spiker Diyar Onat’la yakınlaştığı iddia edilmişti.

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Bağlantılar: Meryem Uzerli, Alp Özcan

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