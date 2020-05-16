Meryem Uzerli maneviyata yöneldi!

Bir süredir ekranlardan uzak duran, 'Tükenmişlik Sendromu' yaşadığı konuşulan ünlü oyuncu Meryem Uzerli karantina günlerinde maneviyata yöneldi. Uzerli'nin Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı öğrenildi.

16.05.2020 12:07 Magazin

Meryem Uzerli maneviyata yöneldi! Meryem Uzerli, koronavirüs sebebiyle farklı kararlar aldı. Covid- 19'dan karantinasında hayatı sorgulayan 36 yaşındaki güzel oyuncu, bu zorlu süreçle başa çıkabilmek için maneviyata yöneldi.

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım:

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım: "2020 yılında alışveriş..."



Uçankuş'ta yer alan habere göre, babası Türk, annesi Alman olan Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin bu kararı, "Güzel oyuncu, tükenmişlik sendromuna karşı en güzel çözümü buldu" dedirtti. (Kaynak: ucankus.com)

Meryem Uzerli 7 yıl sonra açıkladı:

Meryem Uzerli 7 yıl sonra açıkladı: "Tükenmişlik Sendromu..."



Meryem Uzerli'den aşk itirafı:

Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"



Meryem Uzerli'den aşk itirafı:

Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"
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