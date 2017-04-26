Meryem Uzerli 'yaşlılık' paylaşımıyla şaşırttı

Meryem Uzerli, yaşlılık fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada görenler tanıyamadı.

Magazin - 26 Nisan 2017 23:30
Meryem Uzerli 'yaşlılık' paylaşımıyla şaşırttı
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

Güzel oyuncu, bir uygulama ile fotoğrafını gelecekte nasıl olacağını gösteren yaşlılık haline dönüştürdü. Bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşımlar...

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşımlar...



Meryem Uzerli, "Future(Gelecek)" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.


Meryem Uzerli ve Alp Özcan dünya turuna çıkacak

Meryem Uzerli ve Alp Özcan dünya turuna çıkacak
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Meryem Uzerli, Instagram

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Fazıl Say, sevgilisiyle gezmelerde!
  • Podyumlara dönüş sinyali verdi!
  • Hayko'dan 'şampiyonluk' bestesi!
  • Aşkın detayları ortaya çıktı!
  • Hayat Şarkısı'nda 'Şili' sürprizi!
  • Bu pozları o sırrını ortaya çıkardı!
  • Marakeş'e tatile mi gidiyor?
  • Ünlü oyuncunun sürpriz aşkı!
  • Ünlü isim son haliyle şaşırtıyor!
  • Ünlü çift müjdeyi verdi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!