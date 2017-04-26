Meryem Uzerli 'yaşlılık' paylaşımıyla şaşırttı
Meryem Uzerli, yaşlılık fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada görenler tanıyamadı.
Magazin - 26 Nisan 2017 23:30
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.
Güzel oyuncu, bir uygulama ile fotoğrafını gelecekte nasıl olacağını gösteren yaşlılık haline dönüştürdü. Bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.
Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşımlar...
Meryem Uzerli, "Future(Gelecek)" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
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