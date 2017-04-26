Meryem Uzerli 'yaşlılık' paylaşımıyla şaşırttı

Magazin - 26 Nisan 2017 23:30

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşımlar...

Meryem Uzerli ve Alp Özcan dünya turuna çıkacak

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.Güzel oyuncu, bir uygulama ile fotoğrafını gelecekte nasıl olacağını gösteren yaşlılık haline dönüştürdü. Bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.Meryem Uzerli, "Future(Gelecek)" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.