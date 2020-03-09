Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"

Meryem Uzerli özel hayatına dair çok önemli itiraflarda bulundu. Eski rol arkadaşlarından birine aşık olduğunu söyleyen oyuncu, "Ama aşk yaşayamam. Oyuncu bir sevgilim olsa başkasıyla öpüşmesini kaldıramam" itirafında bulundu.

09.03.2020 13:08 Magazin

Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!" Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Kanal D'de ekrana gelen 2. Sayfa isimli magazin programına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncudan bir de aşk itirafı geldi.

Meryem Uzerli'den duygusal sözler:

Meryem Uzerli'den duygusal sözler: "Babasıyla çocuk büyütmek nasıl bilmiyorum"




İşte Meryem Uzerli'nin açıklamalarından satır başları...

"Evim ve kızım Lara'ya açtığım hesap dışında başka bir yatırım yapmadım."

"Ozan Güven'in sosyal medyada sürekli sayfasına bakıyorum. Onu merak ediyorum. Bazen görüntü alıp ona "seni stolkluyorum" diyerek mesaj gönderiyorum"

"Daha önce rol arkadaşım olan bir oyuncuya aşık oldum ama bir oyuncuyla aşk yaşayamam. Oyuncu bir sevgilim olsa başkasıyla öpüşmesini kaldıramam."

Meryem Uzerli eleştiri yağmuruna tutuldu!

Meryem Uzerli eleştiri yağmuruna tutuldu!



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