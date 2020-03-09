Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"

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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Kanal D'de ekrana gelen 2. Sayfa isimli magazin programına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncudan bir de aşk itirafı geldi.İşte Meryem Uzerli'nin açıklamalarından satır başları..."Evim ve kızım Lara'ya açtığım hesap dışında başka bir yatırım yapmadım.""Ozan Güven'in sosyal medyada sürekli sayfasına bakıyorum. Onu merak ediyorum. Bazen görüntü alıp ona "seni stolkluyorum" diyerek mesaj gönderiyorum""Daha önce rol arkadaşım olan bir oyuncuya aşık oldum ama bir oyuncuyla aşk yaşayamam. Oyuncu bir sevgilim olsa başkasıyla öpüşmesini kaldıramam."