Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım: "2020 yılında alışveriş..."

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Meryem Uzerli dizi devam ederken Tükenmişlik Sendromu'na yakalanmış ve Almanya'ya dönmüştü. Türkiye'ye ikinci gelişinde ise şansı yaver gitmemiş, zor aldığı diziler reytinglere kurban gitmişti. Almanya’da kızıyla birlikte yaşayan Meryem Uzerli son dönemde daha çok rol aldığı reklam filmleriyle dikkat çekiyor.
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