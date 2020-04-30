Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım: "2020 yılında alışveriş..."

Meryem Uzerli 7 yıl sonra açıkladı: "Tükenmişlik Sendromu..."

Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"

Meryem Uzerli eleştiri yağmuruna tutuldu!

Kızı Lara ile Almanya'da karantinada olan Meryem Uzerli, önceki gün Berlin'de alışverişe gitti. Maskesini takan güzel oyuncu, bu pozuna "2020 yılında alışverişe çıkmak" notu düştü.Muhteşem Yüzyıl dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Meryem Uzerli dizi devam ederken Tükenmişlik Sendromu'na yakalanmış ve Almanya'ya dönmüştü. Türkiye'ye ikinci gelişinde ise şansı yaver gitmemiş, zor aldığı diziler reytinglere kurban gitmişti. Almanya’da kızıyla birlikte yaşayan Meryem Uzerli son dönemde daha çok rol aldığı reklam filmleriyle dikkat çekiyor.