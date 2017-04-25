Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşımlar...

Magazin - 25 Nisan 2017 13:25

Meryem Uzerli kendisine ait kozmetik ürünlerinin tanıtımı için ünlü fotoğrafçı Fethi Karaduman'a poz verdi. Çektirdiği yeni kareleri takipçileri ile de paylaşan Meryem Uzerli'nin bu fotoğrafları beğeni topladı.İşte o kareler...