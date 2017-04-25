Meryem Uzerli kendisine ait kozmetik ürünlerinin tanıtımı için ünlü fotoğrafçı Fethi Karaduman'a poz verdi. Çektirdiği yeni kareleri takipçileri ile de paylaşan Meryem Uzerli'nin bu fotoğrafları beğeni topladı.
İşte o kareler...
Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşımlar...
Meryem Uzerli fotoğrafçı Fethi Karaduman'a verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.Magazin - 25 Nisan 2017 13:25
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