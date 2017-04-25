Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşımlar...

Meryem Uzerli fotoğrafçı Fethi Karaduman'a verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Magazin - 25 Nisan 2017 13:25
Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşımlar...
Meryem Uzerli kendisine ait kozmetik ürünlerinin tanıtımı için ünlü fotoğrafçı Fethi Karaduman'a poz verdi. Çektirdiği yeni kareleri takipçileri ile de paylaşan Meryem Uzerli'nin bu fotoğrafları beğeni topladı.

İşte o kareler...
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Bağlantılar: Meryem Uzerli

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