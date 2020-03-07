Meryem Uzerli'den duygusal sözler: "Babasıyla çocuk büyütmek nasıl bilmiyorum"

Kızı Lara'nın babası Can Ateş'le hiç görüşmediğini söyleyen Meryem Uzerli, "Babasıyla çocuk büyütmek nasıl bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

07.03.2020 17:08 Magazin

Meryem Uzerli'den duygusal sözler: "Babasıyla çocuk büyütmek nasıl bilmiyorum" Meryem Uzerli, Shenema Uluslararası Kısa Film Festivali'nin etkinliğine katılmak için İstanbul'a geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel mesajlar veren Uzerli çocuğunun babası Can Ateş'le hiç görüşmediğini söyleyerek, "Bizim onunla bağlantımız yok. Bir çocuğu babasıyla büyütseydim farklı tanırdım ama benim durumum böyle... Babasıyla büyümeyi, aradaki farkı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Almaya'da yaşayan güzel oyuncu, sürekli uçakla seyahat ettiği için korona virüsüne karşı önlem aldığını ve uzmanların tavsiyelerine uyduğunu söyledi.

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