Meryem Uzerli'den Oktay Kaynarca açıklaması!

Dedikodu - 11 Ocak 2017 10:32

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine konuk oyuncu olarak katılan Meryem Uzerli aşk iddialarına yanıt verdi. Çıkan dedikoduları yalanlayan güzel yıldız "Aşk var mı?" diye soran bir yakınına “Oktay ile Berlin’de baş başa değildik. Yanımızda Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Ünlüoğlu vardı. Kendimi yeni ilişkiye hazır hissetmiyorum. Ayrıca Oktay benim tipim değil” diye yanıt verdiği öğrenildi. Kızı Lara'nın babası Can Ateş'ten olaylı bir şekilde ayrılan Meryem Uzerli daha sonra Alp Özcan'la aşk yaşamış fakat evlenecekleri konuşulan çift 10 aylık bir ilişkinin ardından ayrılmıştı.