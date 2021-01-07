Meryem Uzerli'nin annelik heyecanı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli ikinci çocuğuna hamile. Lara isminde 6 yaşında bir kızı bulunan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından erkek bebek beklediğini duyurmuştu.8 aylık hamile olan Uzerli, karnı burnunda bir pozunu Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun siyah-beyaz gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.İşte o kare: