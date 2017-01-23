Meryem Uzerli'nin bakıcı krizi!

Magazin - 23 Ocak 2017 16:13

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisiyle ekrana dönen başarılı oyuncu Meryem Uzerli, Atatürk Havaalanı’nda görüntülendi. Üç yaşındaki kızı Lara'nın bakıcısının Türkiye’yi terk etmesiyle zor günler geçiren Meryem Uzerli, yeni birini bulmak için Berlin’e gittiğini açıkladı.Haavalanında görüntülenen Uzerli, özel işleri nedeniyle doğup büyüdüğü Berlin'e gideceğini söyledi. Muhabirlerin ısrarı üzerine açıklama yapan Uzerli yolculuğunun sebebinin üç yaşındaki kızı Lara'ya yeni bakıcı aramak olduğunu anlattı."KIZIMIN BAKICISI BENİ ZOR DURUMDA BIRAKTI"Uzerli, "Bakıcımız terör olaylarını bahane edip, ülkesine geri gitti. Beni zor durumda bıraktı" diye konuştu. Uzerli, İstanbul'da kalan kızını da ablasına emanet ettiğini söyledi."HİÇBİR ZAMAN EVLİLİK DÜŞÜNMEDİM"Özcan Deniz ve Aslı Enver'le başrolleri paylaşacağı yeni filmle ilgili olarak çalışmalara başladıklarını anlatan oyuncu, heyecanlı olduğunu söyledi. Muhabirlerin, "Yeni yılda evlilik olur mu?" sorusuyla şaşıran Uzerli, "Hiçbir zaman evlilik düşünmedim ki, şimdi düşüneyim." diye karşılık verdi.Kaynak:sabah.com.tr