Meryem Uzerli'nin güzellik sırrı!

Meryem Uzerli Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Son paylaşımında yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı...

Magazin - 14 Ocak 2017 23:00
Meryem Uzerli'nin güzellik sırrı!
Son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde seyirci karşısına çıkan Meryem Uzerli dizide ki güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Meryem Uzerli Instagram paylaşımıyla güzellik sırrını paylaştı! Yatmadan önce yüzüne güzellik maskesi uyguladı. Aynı zamanda ise 'Alis Harikalar Diyarında' kitabını okudu. Meryem Uzerli'nin bu pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o fotoğraf;




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Bağlantılar: Meryem Uzerli

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Meryem Uzerli'nin güzellik sırrı!