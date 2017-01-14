Meryem Uzerli'nin güzellik sırrı!

Magazin - 14 Ocak 2017 23:00

Son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde seyirci karşısına çıkan Meryem Uzerli dizide ki güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.Meryem Uzerli Instagram paylaşımıyla güzellik sırrını paylaştı! Yatmadan önce yüzüne güzellik maskesi uyguladı. Aynı zamanda ise 'Alis Harikalar Diyarında' kitabını okudu. Meryem Uzerli'nin bu pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.İşte o fotoğraf;