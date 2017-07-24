Meryem Uzerli'nin set halleri!

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, yeni filminden bir kareyi sosyal medyadan paylaştı.

Magazin - 25 Temmuz 2017 02:00
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yeni sinema filmi Cingöz Recai'nin setinden bir fotoğraf karesi paylaştı.

Meryem Uzerli, Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler dizdi!

Meryem Uzerli, Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler dizdi!



Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı filmden paylaştığı karesinin altına Uzerli, "St.Petersburg" notunu düştü.


Paylaşım binlerce beğeni ve yorum alırken fotoğrafta Meryem Uzerli'nin kapıdan çıkarken arkasında Kenan İmirzalıoğlu'nun da olduğu görülüyor.

İşte Meryem Uzerli'nin yeni aşkı!

İşte Meryem Uzerli'nin yeni aşkı!
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