Meryem Uzerli'nin set halleri!

Magazin - 25 Temmuz 2017 02:00

Meryem Uzerli, Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler dizdi!

İşte Meryem Uzerli'nin yeni aşkı!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yeni sinema filmi Cingöz Recai'nin setinden bir fotoğraf karesi paylaştı.Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı filmden paylaştığı karesinin altına Uzerli, "St.Petersburg" notunu düştü.Paylaşım binlerce beğeni ve yorum alırken fotoğrafta Meryem Uzerli'nin kapıdan çıkarken arkasında Kenan İmirzalıoğlu'nun da olduğu görülüyor.