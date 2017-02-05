Meryem Uzerli'ye rekor başvuru!

Magazin - 05 Şubat 2017 17:46

Şu sıralara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli'nin kızı Lara'nın bakıcısı 23 Ocak'ta aniden işi bırakmıştı. O sırada çekimler için İstanbul'da olan Uzerli aniden işini bırakıp yeni bir bakıcı bulmak için Berlin'e gitmişti.Instagram'da 2.5 milyonun üzerinde takipçisi olan Meryem Uzerli'ye bu haber sonrasında 250 kişi iş başvurusunda bulundu. Instagram'dan kendisine gelen bu başvurular sonrasında çok şaşıran Uzerli şimdilerde bu gelen başvuruları inceliyor.