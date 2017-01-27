Mesleğiniz sesinize yansıyor!

Soğuk hava, sigara, üst solunum yolu enfeksiyonları, yüksek sesle konuşmak ya da reflü… Tüm bunlar ses kısıklığına neden olabilir. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, ses kısıklığının çoğu zaman bir hastalık sonucu ortaya çıktığını ancak bazen hastalık habercisi de olabileceğini söyleyerek, belirtilerin 2-3 haftayı aşması halinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini kaydetti.

Sağlık - 27 Ocak 2017 11:01

Uzmanlar, gırtlak ve akciğer kanseri, reflü, depresyon ve alerji gibi ciddi ve kimi zaman ölümcül olan hastalıkların seste oluşan ani değişikliklerle kendini ele verdiğini söylüyor. Sesteki kısılma, kalınlaşma, güçsüzleşme gibi değişimlerin ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, ses kısıklığı birkaç hafta sürüyorsa veya nedeni konusunda fikir yürütülemiyorsa mutlaka bir doktora danışılmasını tavsiye ediyor. Op. Dr. Ertan Yıldırım, ses bozukluklarının gırtlak içindeki ya da normal ses oluşumunda fonksiyon gören gırtlak dışı organlardaki problemlere bağlı olarak meydana gelebileceğini belirterek, şu bilgileri verdi;



BİRÇOK HASTALIK İÇİN 'GELİYORUM' DİYOR

Ses kısıklığı bir bulgudur ve genellikle bir hastalık neticesinde oluşmuştur. Gırtlak kanseri, akciğer kanseri, reflü, depresyon, tiroid bezi tümörleri, beyin tümörleri ve alerji hastalıkları seste bazı değişiklikleri neden olabilir. Astım, bronşit veya akciğer kanseri olan hastalarda sesin gücü azalır. Gırtlak tümörleri ve alerjide ses kısılır ve kalitesi değişir. Uzun süren ses kısıklığında akla ilk gelen gırtlak bölgesi kanserleridir. Derhal muayenenin yapılıp gırtlak bölgesinin mutlaka incelenmesi gerekir. Ses tellerinin üzerinden gelişen tümörlerde hemen hemen ilk ve erken bulgu ses kısıklığıyken, ses tellerinin yukarısında veya aşağısında gelişen gırtlak kanserlerinde bazen ses kısıklığı geç bulgu olarak ortaya çıkar. Reflü de ses kısıklığının en sık görülen nedenlerinden biridir.



ÖĞRETMELER VE PAZARCILAR RİSK GURUBUNDA

Genel olarak yüksek sesle konuşan kişilerde ses kısıklığı daha çok görülmektedir. Özellikle öğretmenler, pazarcılar, müzisyenler bu gruba dahil edilebilir. İş ve çalışma ortamının soğuk olduğu, toz veya kimyasal ürünlerin solunum havasında yoğun bulunduğu iş ortamında çalışanlar da ses kısıklığı açısından risk altındadırlar. Bu meslek gruplarında yer alan kişiler, sıklıkla sesini aşırı derecede ya da kötü bir şekilde kullandıkları için nodüller ortaya çıkar. Nodüllere genç kadınlarda ve erkek çocuklarında daha sık rastlanır.



DEPRESYON DA SESİ KISIYOR

Depresyon gibi bazı psikolojik durumlarda ses kısıklığı görülebilmektedir. Depresif bir insanla, psikolojisi normal insanın sesi farklılık gösterir. Depresyondaki kişinin adale gücü azaldığı için genelde sesi de güçsüz ve zayıf çıkar.



İKİ HAFTAYI AŞARSA DOKTORA GİDİN

Hafif soğuk algınlığı durumunda veya sesin yanlış kullanılmasından dolayı seste değişikliklerin meydana gelebilir. Bu durumda hasta, aşırı sıcak ve soğuk yiyeceklerden kaçınmalı, sigara içmemeli, mümkün olduğunca sesini dinlendirmeli. Ses kısıklığı özellikle 2-3 haftayı aşıyorsa veya beraberinde soğuk algınlığı gibi belirli bir sebep yokken ağrı olması, kan tükürme, yutmada güçlük veya boyunda şişlik fark edilmesi durumunda hemen KBB hekimine başvurulmalıdır.

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