Mesut Özil, Amine Gülşe için İstanbul'da

Magazin - 22 Şubat 2017 11:36

Takımı Arsenal ile sözleşme uzatıp, uzatmayacağı konuşulan ve son haftalarda gösterdiği performans sebebi ile eleştirilen Mesut Özil, Ulus'ta ünlü bir restoranda sevgilisi Amine Gülşe ve arkadaşları ile yemek yedi. Restoranda yaklaşık 3 saat kalan Özil ve sevgilisi Amine Gülşe, mekandan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.Kaynak: DHA