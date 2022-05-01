Eşi Amine Gülşe'nin doğum gününe özel fotoğraf paylaşan Özil, "Şu ana kadar isteyebileceğim en güzel eşe mutlu yıllar seni seviyorum" notunu düştü. Çiftin romantik kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken Amine Gülşe, eşinin paylaşımına "Ömrüm seni çok seviyorum" şeklinde yorum yapmayı ihmal etmedi.
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!
Mesut Özil, Amine Gülşe’nin doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.
01.05.2022 00:38 Magazin
Eşi Amine Gülşe'nin doğum gününe özel fotoğraf paylaşan Özil, "Şu ana kadar isteyebileceğim en güzel eşe mutlu yıllar seni seviyorum" notunu düştü. Çiftin romantik kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken Amine Gülşe, eşinin paylaşımına "Ömrüm seni çok seviyorum" şeklinde yorum yapmayı ihmal etmedi.