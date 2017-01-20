Mesut Özil, Hadise'nin peşinde!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le genç kızların sevgilisi Hakan Sabancı, Hadise için karşı karşıya geldi. Arsenal'de oynayan yıldız futbolcu Mesut Özil'in güzel popçu Hadise'nin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Dedikodu - 20 Ocak 2017 10:24
Mesut Özil, Hadise'nin peşinde!
İşte detaylar...

Adı Arsenalli yıldız futbolcuyla 2011'de aşk dedikodularına karışan seksi popçu, geçtiğimiz aylarda ise çapkın playboy Sabancı'yla kaçamak yapmıştı. Uzun bir aranın ardından ünlü sanatçıyla 2016 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelen yıldız futbolcu, Hadise'nin kalbini kazanmak için birçok jest yaptı.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ

Jestlerine İngiltere'ye döndükten sonra da devam eden Mesut Özil'in hayalleri ise popçunun Aralık 2016'da Sabancı'yla yaptığı kaçamakla yıkıldı. O günlerde Hakan Sabancı'nın jestleriyle ayakları yerden kesilen 31 yaşındaki güzel şarkıcı, çapkın playboyla birlikte olamayacağını kısa bir sürede anladı. Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Mandy Capristo ile İstanbul tatili sırasında ayrılan Özil'in de aklının hâlâ Hadise'de olduğu konuşulanlar arasında...

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KAYNAK: takvim.com.tr
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Bağlantılar: Mesut Özil, Hadise

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